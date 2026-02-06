Il dirigente rivela: «I Friedkin stanno pensando al ritorno». Roma, Ranieri riapre a Totti

La perla, se la tiene alla fine. Perché chi ama la Roma non può non aver apprezzato l'apertura di Ranieri ad un possibile ritorno di Totti in società: «Francesco? I Friedkin ci stanno pensando e mi auguro che possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è una parte della Roma». Le parole dette a Sky ieri, squarciano la città. Il tam tam via etere, nei bar e per strada tra i tifosi è immediato.

Perché Totti è Totti, anche se a maggio saranno 9 anni che ha smesso di giocare. È un'amore mai sopito, uno di quelli che non puoi dimenticare, perché fa parte di te. Francesco è l'emblema dell'inno di Venditti, quando Antonello canta «Dimmi cos'è che ci fa sentire amici, anche se non ci conosciamo». Anzi, forse Totti è addirittura di più perché lo abbiamo conosciuto, apprezzato e gli si è voluto bene come a un figlio o un fratello, a seconda dell'età, per 25 anni. [...]

Ad oggi il pensiero raccontato da Ranieri deve ancora materializzarsi una proposta concreta, nonostante un contatto diretto avuto con Ryan nelle scorse settimane. Per intenderci, di quelli dove ci si mette seduti, ci si confronta, ci si scambia i rispettivi punti di vista e si cerca di arrivare a dama. [...]

Tra l'altro a Trigoria, Totti ha la sponda di Ranieri. Ma la partita non si gioca su quello che potrebbe fare. Quando Claudio sottolinea «mi auguro che possa essere davvero utile alla Roma» lancia l'amo mediatico. Perché è il primo a sapere che ora si aprirà il dibattito sui quotidiani e nelle radio. Allo stesso tempo è consapevole che a Francesco di fare il gagliardetto, l'uomo immagine, non interessa minimamente. Per non incorrere in errori o in scene già viste, basterebbe ripartire dalla conferenza stampa di sette anni fa al Coni nella quale Totti aveva annunciato l'addio al ruolo da dirigente: «Mi dimetto. Perché? Semplice, sono tenuto fuori da tutto». Ecco, Totti vuole essere coinvolto. Ma in cosa? In quello che sa fare meglio, ergo l'aspetto tecnico, il campo, il rapporto con i calciatori, scovarli. [...]