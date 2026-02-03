I VOTI DEGLI ALTRI – Pellegrini "non si accende mai", Wesley "sempre attivo". Svilar "decisivo"

La Roma perde 1-0 contro l'Udinese e scivola al quinto posto in classifica. Partita opaca dei giallorossi e risultato che si rispecchia anche nella prestazione singola dei giocatori. Il peggiore in campo è sicuramente Lorenzo Pellegrini (4.93): "Sarà la botta alla caviglia ma quando ha la palla tra i piedi rallenta il gioco e duetta poco con Wesley. Inefficace sulla trequarti. Non si accende mai" (Corriere dello Sport).

I migliori sono Mile Svilar (6.36): "Subito decisivo su Atta da fuori, Ekkelenkamp lo frega grazie alla deviazione di Malen. Lui, però, si rifa subito dopo" (Gazzetta dello Sport), e Wesley (6.14): "Sempre attivo, anche nei momenti più bui della Roma. Qualche giocata di fino di troppo, poco incisivo dentro l'area nel secondo tempo".

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.36

Mancini 6.14

Ndicka 5.79

Hermoso 6.00

Celik 5.29

Cristante 5.43

El Aynaoui 5.50

Wesley 6.14

Soulé 5.07

Pellegrini 4.93

Malen 5.21

Venturino 5.86

Ghilardi 6.00

Vaz 5.50

Pisilli 5.75

Tsimikas 5.80

Gasperini 5.36

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6

Hermoso 6

Celik 5,5

Cristante 5,5

El Aynaoui 5,5

Wesley 5,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Malen 5

Venturino 5

Ghilardi 6

Vaz 5,5

Pisilli 5,5

Tsimikas 6

Gasperini 5,5

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5,5

Hermoso 6

Celik 5

Cristante 5

El Aynaoui 5,5

Wesley 5,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Malen 5

Venturino 6

Ghilardi 6

Vaz SV

Pisilli SV

Tsimikas 5

Gasperini 5,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 5,5

Hermoso 6

Celik 5

Cristante 5,5

El Aynaoui 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Malen 5

Venturino 6

Ghilardi 6

Vaz 5,5

Pisilli 6

Tsimikas 6

Gasperini 5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 5

Hermoso 6

Celik 5,5

Cristante 5,5

El Aynaoui 5,5

Wesley 6

Soulé 5

Pellegrini 5

Malen 5,5

Venturino 6

Ghilardi 6

Vaz SV

Pisilli SV

Tsimikas SV

Gasperini 5

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Hermoso 6

Celik 5,5

Cristante 6

El Aynaoui 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5

Pellegrini 5

Malen 6

Venturino 6

Ghilardi 6

Vaz SV

Pisilli 5,5

Tsimikas 6

Gasperini 5

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6

Hermoso 6

Celik 5,5

Cristante 5

El Aynaoui 5,5

Wesley 6,5

Soulé 5,5

Pellegrini 4,5

Malen 5

Venturino 6

Ghilardi 6

Vaz SV

Pisilli SV

Tsimikas SV

Gasperini 5

