I VOTI DEGLI ALTRI - Malen "essenziale", Zaragoza "frizzante ed efficace". Ndicka "il signore dell'anticipo", Gasperini "qualche dubbio sui cambi"

La Roma sfiora il colpo allo Stadio Maradona, ma il Napoli rimonta due volte i giallorossi e la partita termina con il risultato di 2-2. I capitolini si portano in quarta posizione da soli a 47 punti (+1 sulla Juventus), mentre i partenopei sono terzi a quota 50. Gli uomini di Gian Piero Gasperini vengono trascinati da uno straordinario Donyell Malen (7.64), il quale è migliore in campo: "Cinque gol nelle sue prime cinque partite. Mica Malen. Ha rivitalizzato un attacco sterile e poco vivace donandole velocità, profondità e quelle reti che tanto mancavano prima di lui. Essenziale" (Corriere dello Sport). Grande prova anche di Evan Ndicka (6.85), il quale ha limitato la pericolosità di Rasmus Hojlund: "Un francobollo sull'attaccante danese, ha pure il merito di far ripartire subito l'azione che porta Malen a segnare la rete del vantaggio. Il signore dell'anticipo" (Il Messaggero). Promosso anche Bryan Zaragoza (6.21), autore del passaggio vincente per il primo gol di Malen: "Si presenta con l'assist per Malen, frizzante ed efficace" (La Repubblica). Gian Piero Gasperini (6.42) prepara bene la gara, ma rimane qualche dubbio sui cambi e la gestione: "La Roma non sfigura, anzi torna a casa con un bel po' di rammarico per aver sprecato un doppio vantaggio. La squadra è molto precisa nella marcatura uomo a uomo, anche se poco pericolosa al di là di qualche sgroppata di Malen e degli squilli di Zaragoza e Wesley. Resta qualche dubbio sui cambi" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 7

Ghilardi 6.5

Celik 6

Pisilli 6

Cristante 6

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 6

Malen 7.5

Soulé 5.5

El Aynaoui 6

Venturino 6

Tsimikas 6

Vaz 5.5

Gasperini 6

CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Ghilardi 6

Celik 5.5

Pisilli 6.5

Cristante 6.5

Wesley 7

Zaragoza 6.5

Pellegrini 5.5

Malen 8

Soulé 5

El Aynaoui 5.5

Venturino 5.5

Tsimikas 5.5

Vaz 5.5

Gasperini 6.5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6

Ndicka 7

Ghilardi 6.5

Celik 6

Pisilli 6.5

Cristante 6

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 5.5

Malen 8

Soulé 5.5

El Aynaoui 5.5

Venturino 5.5

Tsimikas 5.5

Vaz 5.5

Gasperini 6.5

CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6.5

Celik 6

Pisilli 6.5

Cristante 6

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 6

Malen 7.5

Soulé 5.5

El Aynaoui 6

Venturino 5.5

Tsimikas 6

Vaz 5.5

Gasperini 6.5

LA REPUBBLICA

Svilar 7

Mancini 5.5

Ndicka 6.5

Ghilardi 6

Celik 5.5

Pisilli 6

Cristante 6

Wesley 6.5

Zaragoza 6.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Soulé 6

El Aynaoui 6

Venturino 6

Tsimikas 6

Vaz 6

Gasperini 6.5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 7

Ghilardi 7

Celik 6

Pisilli 6

Cristante 6

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 5.5

Malen 7.5

Soulé 5.5

El Aynaoui 6

Venturino 6

Tsimikas 6

Vaz 5.5

Gasperini 6.5

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 7

Celik 6

Pisilli 6.5

Cristante 6

Wesley 7

Zaragoza 6.5

Pellegrini 6

Malen 7.5

Soulé 5.5

El Aynaoui 6.5

Venturino 6

Tsimikas 6

Vaz 6

Gasperini 6.5