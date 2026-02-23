I VOTI DEGLI ALTRI - Cristante "da trequartista non è leggibile", Ndicka "il serial killer dei centravanti". Pisilli "rivitalizzato", Gasperini "legge perfettamente la gara"

La Roma non sbaglia e batte 3-0 la Cremonese grazie alle reti di Cristante, Ndicka e Pisilli. Vittoria fondamentale per gli uomini di Gasperini, che blindano il quarto posto in classifica con 50 punti (gli stessi del Napoli terzo) e si portano a +4 sulla Juventus quinta a una settimana dall'attesissimo scontro diretto. Il migliore in campo è Bryan Cristante (7.28), autore della rete con cui ha sbloccato la gara: "Nel primo tempo verticalizza due volte su Malen, nella ripresa cambia la partita con gol e assist. Da trequartista non è leggibile" (La Gazzetta dello Sport). Grande prova anche di Evan Ndicka (7.14), il quale ha annullato Federico Bonazzoli e ha segnato la rete del momentaneo raddoppio: "Il serial killer dei centravanti: dopo Kiliçsoy e Holjund, è stato il turno di Bonazzoli. Impeccabile per la terza gara di fila, il migliore ancora una volta della difesa" (Il Messaggero). Ottimo ingresso in campo di Niccolò Pisilli (6.85), che ha chiuso la partita con il terzo gol: "Corre per quattro, segna anche lui. E ci sta prendendo gusto. Gasp in questo 2026 lo ha rivitalizzato" (Il Corriere dello Sport). Promosso il lavoro di Gian Piero Gasperini (7.07), soprattutto i cambi effettuati nella ripresa: "A risultato ancora bloccato legge perfettamente la gara, coi cambi che la risolvono" (Il Romanista).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6.42

Mancini 6.42

Ndicka 7.14

Ghilardi 6.07

Celik 5.85

Koné 6.00

Cristante 7.28

Wesley 6.21

Zaragoza 6.14

Pellegrini 6.28

Malen 6.78

El Aynaoui 6.21

Venturino 6.78

Pisilli 6.85

Ziolkowski ng

Gasperini 7.07

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6

Celik 6

Koné 5.5

Cristante 7.5

Wesley 6

Zaragoza 6

Pellegrini 6.5

Malen 7

El Aynaoui 6

Venturino 6.5

Pisilli 7

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6

Celik 6

Koné 6.5

Cristante 8

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 6.5

Malen 6.5

El Aynaoui 6.5

Venturino 7

Pisilli 7

Ziolkowski ng

Gasperini 8

IL MESSAGGERO

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 7.5

Ghilardi 6

Celik 5.5

Koné 6

Cristante 6.5

Wesley 6

Zaragoza 6.5

Pellegrini 6

Malen 6

El Aynaoui 6

Venturino 6.5

Pisilli 6.5

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7.5

Ghilardi 6

Celik 6

Koné 6

Cristante 7

Wesley 6.5

Zaragoza 6.5

Pellegrini 6

Malen 6.5

El Aynaoui 6.5

Venturino 7

Pisilli 7

Ziolkowski ng

Gasperini 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6

Celik 5.5

Koné 6

Cristante 7.5

Wesley 5.5

Zaragoza 5.5

Pellegrini 6.5

Malen 7

El Aynaoui 6

Venturino 6.5

Pisilli 7

Ziolkowski ng

Gasperini 6.5

IL TEMPO

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6

Celik 6

Koné 6

Cristante 7.5

Wesley 6.5

Zaragoza 6

Pellegrini 6

Malen 7

El Aynaoui 6

Venturino 7

Pisilli 6.5

Ziolkowski ng

Gasperini 7

IL ROMANISTA

Svilar 6.5

Mancini 6.5

Ndicka 7

Ghilardi 6.5

Celik 6

Koné 6

Cristante 7

Wesley 6.5

Zaragoza 6.5

Pellegrini 6.5

Malen 7.5

El Aynaoui 6.5

Venturino 7

Pisilli 7

Ziolkowski ng

Gasperini 7