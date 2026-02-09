Hermoso out. C'è Ghilardi, Pellegrini più di Zaragoza

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini medita sul tridente. I segnali positivi dei primi allenamenti con i nuovi compagni potrebbero consegnare a Zaragoza una maglia da titolare contro il Cagliari. Il tecnico piemontese è rimasto colpito dall'ex Celta Vigo, ma Pellegrini resta leggermente favorito per completare l'attacco con Soulé e Malen. L'argentino sta convivendo con una forma non grave di pubalgia, ma sarà costretto a stringere i denti. L'unica alternativa, infatti, è rappresentata da Venturino, reduce dall'influenza. Dybala non ha superato l'infiammazione al ginocchio, Ferguson avverte ancora doiore alla caviglia, mentre Vaz è stato fermato da una lieve lesione al soleo. Ragion per cui Gasperini ha convocato anche il giovane

Arena. Hermoso non ha recuperato dalla contusione al piede, con conseguente edema, e non siederà neanche in panchina. Al suo posto pronto Ghilardi. L'ex Verona completerà il terzetto difensivo con N'Dicka al centro e Mancini sulla destra. Il difensore ivoriano è diffidato e dovrà fare attenzione al cartellino per evitare di saltare il big match con il Napoli di domenica prossima. Discorso valido anche per Wesley, che sarà impiegato sulla corsia di sinistra, con Celik sul lato opposto. Viaggiano verso la conferma Cristante ed El Aynaoui in mezzo al campo, con Pisilli pronto a dare il suo contribuo a gara in corso.