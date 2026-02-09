Gasperini sta con De Rossi sul VAR: “Ha ragione. Totti? Se torna gioca”

LEGGO (F. BALZANI) - Un nuovo attacco per risalire sul treno Champions. La Roma stasera contro il Cagliari si gioca tre punti pesanti e lo farà affidandosi a Malen e Zaragoza per vendicare l'amaro ko in Sardegna dell'andata. Tanti ancora gli infortunati, ma Gasperini sa di poter contare su un gruppo compatto: "A gennaio abbiamo fatto 10 partite molto difficili. Tantissime di grande difficoltà anche numerica ma lo spirito è sempre stato lo stesso. In questi giorni spero di recuperare giocatori fondamentali". Tra cui Dybala e Koné che dovrebbero rispondere presente contro il Napoli. Ma il focus di Gasperini è soprattutto sulle dure parole di De Rossi circa un regolamento definito "di m" dal tecnico del Genoa: "Noi allenatori dobbiamo radunarci e far sentire la nostra voce, ma mi aspetto un aiuto anche dai media e dai calciatori. La penso esattamente come Daniele. Questo calcio non piace a noi e nemmeno al pubblico. È bruttissimo vedere cartellini e rigori strani. Ormai ci sono delle simulazioni evidenti come quando i giocatori si mettono le mani in faccia. Le panchina iniziano a provocare e far confusione. Non so per quale motivo si debba ridurre questo sport al cercare di rubacchiare". Poi Gasperini concede una battuta sul probabile ritorno di Totti: "Se me lo date lo metto subito in campo, anzi prima deve allenarsi un po'". L'ex capitano oggi potrebbe essere tra i 60mila di un Olimpico che vuole tornare a vincere.