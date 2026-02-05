Gasp ridisegna la Roma sullo sprint di Zaragoza

LEGGO (F. BALZANI) - Un poker di attaccanti per cambiare un giro di tavolo che sta portando decisamente pochi gol. Oggi, alla ripresa, degli allenamenti della Roma dopo la sconfitta di Udine, Gasperini mischierà le carte di un reparto che nelle ultime tre partite ha segnato una sola rete su azione. Il tecnico, che adesso ha dieci giocatori offensivi, potrà contare su Bryan Zaragoza, per caratteristiche l'unica ala sinistra forte nel dribbling e che sappia calciare di destro. Gasperini ha scelto lo spagnolo arrivato dal Bayern perché nessuno nella rosa della Roma ha lo stesso dna calcistico. Nemmeno chi è più quotato sul mercato, nello spogliatoio e dall'opinione pubblica. Non va accostato al Papu, se non per l'altezza. Gomez non aveva la stessa velocità. Magari segnava di più e aveva più inventiva, dalla sinistra, quando non giocava da trequartista, entrava dentro il campo. Bryan somiglia più allo juventino Coinceao. Rapido nell'uno contro uno, nel dribbling e nello scatto, bravo a puntare l'avversario e saltarlo. L'interprete per ribaltare l'azione. I sottopunta giallorossi sono statici: Dybala per primo, ma anche Pellegrini che è più centrocampista e lo stesso Soulé che il pallone se lo tiene a lungo tra i piedi. Lo spagnolo dovrebbe partire titolare sin da subito contro il Cagliari lunedì prossimo per aumentare il peso offensivo della Roma e aiutare Malen ad aver maggiori palloni. Ma Gasp potrà contare anche sul ritorno di Dybala. La Joya sta smaltendo la lieve infiammazione al ginocchio e nei prossimi giorni tornerà in gruppo. La sua assenza è pesata non poco nella trasferta in casa dell'Udinese.