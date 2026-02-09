Gasp può tornare quarto. E intanto punge ancora

L'occasione che non ti aspetti. La Roma che per la prima volta si trova a rincorrere la zona Champions, è anche quella che stasera può riprendersi il quarto posto, sfruttando lo stop della Juve. Il carico psicologico non sarà banale, stasera all'Olimpico contro il Cagliari. Gasperini è orientato a scegliere la stessa formazione di Udine, con la sola novità di Ghilardi al posto di Hermoso infortunato. Il debutto di Zaragoza è certo, ma dovrebbe avvenire solo a partita in corso: Pellegrini e Soulé sono favoriti per giocare a supporto di Malen dall'inizio. Gasp sa che ha davanti a sé un periodo per spingere sull'acceleratore, prima del ritorno dell'Europa League del 12 marzo. Ma ci sono almeno altri tre punti toccati da Gasp, al netto della questione arbitrale, che meritano di essere sottolineati. La prima, la battuta sul possibile ritorno di Totti in società, secondo passaggio, quello sull'organico a disposizione in ottica futura, con l'immancabile punzecchiatura alla dirigenza: "Abbiamo quattro giocatori in scadenza e due in prestito (l'ultimo riferimento è a Ferguson e a Tsimikas, che non saranno confermati a fine stagione). Bisognava evitare di trovarsi in questa situazione, non mi fa piacere. Conto sulla professionalità dei miei giocatori. Se peserà il mio parere sui rinnovi? La questione è esclusivamente economica, non posso mettermi in mezzo". Come a dire: fosse per me, i contratti sarebbero allungati, facile pensare soprattutto a quelli di Celik e Pellegrini, ancor prima che a Dybala. Il terzo appunto è quello su Angelino. Gasp per la prima volta ha toccato l'argomento in maniera più approfondita, segnale che lo spagnolo si avvicina al rientro: "Negli ultimi dieci giorni ha avuto un'ottima crescita. Ha recuperato oltre quattro chili di peso e anche i valori delle analisi sono molto migliorati. Siamo tutti convinti che possa recuperare pienamente, prima di tutto come persona, poi anche come gio-

catore. Senza di lui abbiamo perso molto”. Tutto vero.

