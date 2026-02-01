Gasp il mago trasforma tutto in oro. Ma non basta

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - Il Napoli ha vinto, ma ieri Conte aveva la faccia di un condannato a morte davanti a un plotone d'esecuzione. L'ultimo infortunio in ordine di tempo, quello serissimo di Di Lorenzo (auguri!), lo ha evidentemente prostrato. [...]

Anche la Roma ad Atene ha giocato con sette attaccanti: Soulé, Pellegrini, El Aynaoui, Rensch, Tsimikas, Della Rocca e Angelino. Tre terzini, un centro-campista, due trequartisti e un ragazzino all'esordio. Un centravanti era in infermeria, un altro non si è capito perché non ci fosse (contusione, pare), Dybala infiammato, El Shaarawy pure, mentre Venturino, Malen, Robinio Vaz e Arena bivaccavano fuori dalla lista dei convocabili.

Ad Atene è stata un'emergenza, probabilmente l'ultima della stagione, ma quel che continua a mancare è l'attaccante di piede destro che possa giocare a sinistra, l'omologo di Dybala o Soulé che possa alzare il livello tecnico della Roma fino a farla diventare una naturale interlocutrice per chiunque ambisca ai primi posti della classifica.

Se i Friedkin hanno scelto Gasperini per la Roma è perché ne hanno riconosciuto le straordinarie doti di allenatore ma anche per le sue capacità di valorizzazione dei giocatori della rosa che gli viene messa a disposizione. I frutti già si vedono, insieme con i risultati. [...]