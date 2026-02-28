Gasp all'attacco della Juve match point Champions. Dybala scalda i motori

L'urna di Nyon ha deciso che agli ottavi di Europa League ci sarà il derby italiano con il Bologna. Andata al Dall'Ara il 12 marzo - ancora in forse la presenza dei tifosi della Roma - e ritorno all'Olimpico la settimana successiva. Ma per ora l'Europa può aspettare. Perché domani è primo marzo e tutte le attenzioni di Gasperini sono rivolte alla sfida con la Juventus. Un piccolo match point per la qualificazione alla prossima Champions League. Vincere contro i bianconeri vorrebbe dire confermare il terzo posto in classifica e allontanare sensibilmente gli uomini di Spalletti dai primi quattro posti. Più sette. Una distanza che Gasperini vorrebbe mettere tra sé e gli altri - in attcsa anchc di Atalanta e Como mo - per dettare il ritmo Champions e non rincorrere gli avversari come capitato negli ultimi anni alla Roma.

Attaccare, non difendere. Nonostante i giallorossi possano giocare la partita su due risultati. Ma è questo il momento di tentare il primo strappo, come nella più classica delle corse a tappe. [...]

Per questo Gasperini ha accolto con soddisfazione la bella notizia arrivata da Paulo Dybala. Giovedì l'argentino ha aumentato i carichi di lavoro sul ginocchio dolorante e ieri ha effettuato tutto l'allenamento con il gruppo. La Joya contro i bianconeri vuole esserci e sta facendo di tutto per strappare una convocazione domani sera. Oggi nell'ultimo allenamento il test decisivo per vedere la risposta del ginocchio agli sforzi di ieri e misurare il livello di dolore percepito. Perché con Dybala è così. Le sue sensazioni sono la miglior diagnosi. [...]

(La Repubblica)