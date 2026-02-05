Festa 300 presenze, Cristante e Mancini: «Un orgoglio»

IL TEMPO (GAB. TUR) - C'è chi li ama e chi li vorrebbe lontani da Trigoria. C'è chi ricorda il contributo offerto per la vittoria della Conference e la finale di Europa League e chi imputa loro una serie di mancate qualificazioni alla Champions. La cosiddetta «vecchia guardia» composta da Mancini, Cristante, Pellegrini ed El Shaarawy, che rappresenta la costante degli ultimi dieci anni della Roma. Quattro giocatori accomunati dal traguardo delle trecento presenze con la maglia giallorossa. Il club ha voluto celebrare i suoi «senatori» con un video speciale. A cominciare dal romano e romanista Pellegrini (338 presenze): «Fin da bambino desideri di raggiungere questo traguardo. Il primo gol al derby è stato un momento speciale, ma il mio vero sogno era alzare una coppa con la mia maglietta del cuore». Il maggior numero di presenze (347), che con Gasperini gli sono valse la fascia da capitano, ce l'ha Cristante: «E un orgoglio rappresentare questa città. Ricordo con piacere il gol a Udine nel finale. La vittoria della Conference è stata l'emozione più forte e vedere i nostri tifosi contenti è stato incredibile». Dieci anni nella Capitale - in mezzo all'avventura in Cina - per El Shaarawy (340 presenze): «Sono fiero e orgoglioso di questo traguardo importante, ho sempre dato il massimo per questi colori. Tirana è stata speciale. L'immagine più bella è il pullman che passa in mezzo ai tifosi in festa al Colosseo, un momento da brividi». L'ultimo ad iscriversi al club delle trecento presenze è stato Mancini (304) in occasione della vittoria sul campo del Torino dello scorso 18 gennaio: «Indossare questa maglia è un privilegio. Vincere il primo trofeo (la Conference, ndr) va oltre tutto. Abbiamo reso felici tutti»