Ferguson: l'irlandese costretto a tutore e stampelle

Continua la preparazione della Roma in vista della sfida di domenica prossima contro la Juventus. Ancora una volta, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con l'emergenza infortuni, soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco. L'allenatore piemontese spera di recuperare almeno uno tra Paulo Dybala e Matias Soulé, ma sa già che dovrà fare a meno di Evan Ferguson.

Le condizioni dell'attaccante irlandese sono quelle che preoccupano di più. Il ventunenne è costretto a usare le stampelle per camminare e indossa un tutore alla caviglia. Assente dai campi dalla sfida contro il Torino del 18 gennaio, Ferguson nei giorni scorsi è voltato in Inghilterra per farsi visitare dallo staff medico del Brighton e a breve si sottoporrà ad un altro consulto per provare ad individuare una soluzione definitiva al problema.

(Corsera)