Europa League: Bologna o Genk agli ottavi. Oggi il sorteggio a Nyon

IL TEMPO - Bologna o Genk. Dall'urna di Nyon uscirà l'avversaria della Roma per gli ottavi di finale di Europa League. I rossoblù di Italiano hanno bissato il successo in Norvegia contro il Bronn battendo la squadra scandinava anche al Dall'Ara per 1-0 con un gol di Joao Mario. Gol e spettacolo a Genk tra i belga e la Dinamo Zagabria che ribalta l'1-3 dell'andata ma si arrende ai supplementari: finisce 3-3 e Genk al prossimo turno. Oggi alle 13 andrà in scena il sorteggio di Nyon con la Roma che giocherà la gara d'andata in trasferta il 12 marzo e quella di ritorno in casa una settimana dopo. Sarà sorteggiato anche l'intero tabellone della competizione in stile tennistico.