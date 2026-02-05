Elsha, Mancini, Pellegrini, Cristante: Il club celebra i suoi quattro simboli

Orgoglio e romanismo. Sono simboli, bandiere. Giocatori che più di altri incarnano il sentimento del popolo giallorosso. In tempi di rinforzi last minute in prestito con diritto/obbligo di riscatto, ci sono pure quelli che appartengono per militanza già alla storia (e ovviamente al presente) della Roma come Cristante, El Shaarawy,

Pellegrini e Mancini, entrati nel ristretto club dei giallorossi con 300 presenze e oltre: 347 Bryan, 340 Stephan, 358 Lorenzo e 504

Gianluca. Un traguardo che ieri la Roma ha celebrato con un video speciale sui canali ufficiali in cui i quattro hanno svelato ricordi ed emozioni legati a match importanti: dai derby vinti alla finale di Conference League vinta nel 2022 (...). In particolare, Cristante può superare Tommasi (351) nella classifica dei più presenti già nelle prossime settimane.

(Gazsport)