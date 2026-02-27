Dybala vuole provarci: test a Trigoria In dubbio Hermoso, pronto Ghilardi

Una fiammella di speranza in una stagione tremendamente complicata per Dybala. Oggi sarà il giorno della verità per capire se potrà andare almeno in panchina contro la Juventus domenica sera.

Paulo non gioca dal 25 gennaio (col Milan) e l'infiammazione al ginocchio lo ha tormentato per un mese. (...) Anche ieri si è allenato a parte, ha ancora qualche difficoltà a calciare ma questa mattina proverà a rientrare in gruppo. (...) Vuole esserci e non potrebbe essere altrimenti, la posta in palio è troppo alta per mancare di nuovo. E di fronte ci sarà la sua ex squadra, quella che lo ha fatto passare da 'picciriddu' a 'Joya' e alla quale non e mai riuscito a segnare. Un solo assist nel 2022 poi il nulla o quasi. (...) Due le reti in campiona-to, le stesse di Cristante e Koné, meno di Dovbyk e Ferguson (3) e il nuovo arrivato Malen ci ha messo un mese a staccarlo (5). (...) A guidare la classifica dei capocannonieri della Roma, invece, c'è sempre Soulé che però con molta probabilità dovrà accomodarsi nuovamente in tribuna. Convive ancora con la pubalgia. (...) L'attacco giallorosso ritroverà El Shaarawy ma sarà un'altra volta orfano di Ferguson. (...) L'ipotesi operazione non è da scartare ed il Brighton spinge per l'intervento. Evan sperava di poter recuperare per il playoff per i Mondiali ma il ct dell'Irlanda ha spezzato i suoi sogni: "Non lo avremo per marzo". (...) Rimane in dubbio anche Hermoso a causa del risentimento all'ileopsoas, pronto Ghilardi. Domani Gasp scioglierà gli ultimi dubbi di formazione e avanza l'idea di riportare Cristante sulla trequarti, in quel caso la coppia titolare sarebbe composta da Koné e Pisilli. Valutazioni in corso, tutto dipenderà anche dalle condizioni di Dybala.

(Il Messaggero)