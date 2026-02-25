Dybala: missione Juve, il ginocchio fa male ma la Joya vuole esserci

Il ginocchio sinistro continua a dargli il tormento Non c'è pace per Dybala. La Joya sente dolore. E, quando l'argentino non se la sente, non c'è nullaosta medico che tenga. Tutta Trigoria pende dalle labbra del giocatore: sarà lui a dire se domenica sera prenderà parte al match più sentito, quello contro la Juventus. (...) I segnali, però, fin qui non sono incoraggianti. Dybala ha saltato anche l'allenamento e l'amichevole contro il Montespaccato di ieri (4-0 per i giallorossi). Ha corso a parte, tenendosi a distanza di sicurezza dal resto del gruppo. Talento fragile, Paulo. E forse indeciso sul futuro, perché dall'Argentina continuano a circolare voci sul possibile ritorno in patria. Ad attenderlo ci sarebbe il Boca Juniors, il club del mito Maradona e dell'amico Leandro Paredes. (...) A spingere per l'addio a Roma c'è anche Oriana Sabatini. La moglie di Dybala, la stessa che si oppose al trasferimento in Arabia Saudita, ora vuole tornare in Argentina. La linea della cantante è chiara. Basta leggere l'ultima intervista al sito di informazione Resumido: "La bambina nascerà in Italia. Non è facile sentirsi a proprio agio sapendo che intorno a te ci saranno persone che non parlano la tua lingua e che dovrò tradurre quello che mi stanno dicendo mentre sto partorendo". (...) Nella capitale c'è il marito. Ci sono i suoi dolori. E c'è Gasp che di Dybala apprezza il talento. Infine la società che ora gli versa 8,5 milioni di euro netti a stagione. L'argomento rinnovo non è mai stato affrontato. Tanto più che la Joya è ai box. Allora resta l'offerta del Boca Juniors, che però non si spingerebbe oltre i 2 milioni all'anno. Il calciatore prende tempo

(La Repubblica)