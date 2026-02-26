Dybala e Soulé ancora a parte. La Joya spera

IL TEMPO (GAB. TUR.) - Dybala non si arrende. La Joya non vuole saltare l'ennesima partita per il problema al ginocchio. Anche perché si tratta dell'appuntamento contro il suo passato. Quella Juventus in cui è esploso definitivamente, ma che, allo stesso tempo, non si è fatta problemi a metterlo alla porta dopo sette anni. Ieri, l'argentino si è allenato nuovamente a parte, ma in questo momento ha qualche possibilità in più di Soulé per domenica, avendo aumentato i carichi di lavoro sul campo. La pubalgia continua a tormentare il numero diciotto giallorosso e i quarantacinque minuti di Napoli hanno acuito il dolore. Sempre più complicato vederlo in campo contro la sua ex squadra. Complicata anche la presenza di Hermoso contro la Juventus. Solo fisioterapia, nella giornata di ieri, per il difensore spagnolo, che ha avvertito un risentimento all'ileopsoas - muscolo lesionato lo scorso 18 gennaio - durante il riscaldamento prima del match con la Cremonese. I segnali incoraggianti, invece, arrivano da El Shaarawy. Per il secondo giorno consecutivo, il Faraone ha svolto buona parte della seduta di allenamento con il resto del gruppo. Smaltita, dunque, l'infiammazione al tendine d'Achille che lo aveva tenuto lontano dal campo per più di un mese. Domenica sera, Gasperini potrà contare su un elemento in più in attacco, un reparto falcidiato dagli infortuni. Ferguson è ancora alle prese con il problema alla caviglia. Il centravanti irlandese, così come Dovbyk, ha svolto lavoro personalizzato anche ieri.