Dybala ci prova, Hermoso migliora

IL TEMPO (G. TURCHETTA) - Dybala ci prova. Dopo il giorno libero concesso da Gasperini, la Roma si ritrova oggi a Trigoria per iniziare a preparare la sfida con il Napoli. Il tecnico spera di riabbracciare la Joya, che vuole essere a disposizione domenica dopo essersi fermato per l'infiammazione al ginocchio. Verso il ritorno in gruppo anche Vaz, la cui lesione al soleo è meno grave del previsto e Hermoso, assente con il Cagliari per una contusione al piede. Da valutare, poi, la situazione di Ferguson, fermo ai box da un paio di settimane per l'ennesimo fastidio alla caviglia. Migliorano le condizioni di Koné. L'obiettivo, tutt'altro che semplice, è quello di strappare una convocazione per domenica.