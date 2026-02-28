Domani Roma-Juve per sfatare il tabù «big». In Europa c'è il Bologna

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Innestare un'altra marcia per dare un colpo di grazia alla Juventus e forse a tutta la corsa per la Champions League. Domani sera davanti alla Roma si presenta la chance di andare a più sette dai bianconeri, tenendo comunque un occhio attento al Napoli e al Como, che ha l'occasione di inserirsi in pieno nella mischia sfruttando il morbido impegno con il Lecce. Per scavare il solco con la squadra di Spalletti c'è però bisogno di una svolta nel big match e imboccare la giusta strada nel bivio per diventare grandi.

Quello degli scontri diretti è un tema che Gasperini si trascina dall'inizio della stagione, anche se nel girone di ritorno sono arrivati degli evidenti segnali di miglioramento. Nei confronti con Inter, Milan, Napoli e Juventus, le altre prime della classe, fin qui non è stata infatti realizzata neanche una vittoria. «Più che di mentalità dobbiamo fare un salto tecnico, c'è ancora una differenza», aveva detto alla vigilia dell'impegno al Maradona nel cercare di spiegare dei numeri che non possono essere casuali.

Anche contro Conte e i suoi è poi arrivato un pareggio, con la conquista del secondo punto nelle sei sfide giocate con le altre big. In generale le prestazioni della Roma in questo tipo di match non sono state così deludenti, ma poi spesso è mancato il guizzo soprattutto sotto porta. A spiccare è stato in particolare il fatto di aver siglato un unico gol in tutto il girone d'andata, arrivato proprio contro la Juventus a Torino. Il cambiamento nel nuovo anno c'è stato specialmente nella produzione offensiva, con i giallorossi che avrebbero potuto fare anche sei punti con Napoli e Milan per quanto visto.

Ora Gasp deve dare continuità nel rendimento e trovare il primo guizzo stagionale, puntando in particolare su Malen e su una ditesa che per numeri non ha eguali. Il piemontese può sorridere anche per il recupero di Dybala, una carta in più per battere Spalletti. Ieri l'attaccante argentino ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo l'infiammazione al ginocchio che lo aveva tenuto fuori dalla trasferta di Atene. Le sensazioni sono state positive e la Joya non ha avvertito problemi. Prima di cantare vittoria per una sua convocazione bisognerà aspettare la rifinitura di oggi e l'ultima sgambata di domani mattina, dove Gasperini scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Compreso quello sullo stesso Dybala: l'allenatore ha già dimostrato in passato di poterlo mandare in campo anche in condizioni precarie. E ora la condizione atletica, per forza di cose, non può essere perfetta.

Ma la sicura assenza di Soulé induce a delle riflessioni: è meglio rischiare un Dybala non al 100% o puntare subito un altro esterno? L'altro argentino ed ex juventino è infatti ancora alle prese con lo stop per la pubalgia, anche se l'impressione è che il recupero non sia così lontano dopo un periodo di pausa di due settimane. Non ci sarà neanche Hermoso, che convive con il problema all leopsoas e non dà segnali di migliora-mento. Al suo posto Ghilardi, entrato in quel nucleo delle certezze di cui parla sempre il tecnico. Sperano in una maglia pure Venturino e Pisilli. Al di là delle scelte di formazione la Roma ora deve davvero dimostrare il suo valore.