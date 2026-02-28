Domani la Juve. Cercasi partner per i gol di Malen

Malen è li che attende. In campo aspetta il pallone dai compagni, in queste ore di conoscere — da Gasperini — chi lo accompagnerà verso la porta della Juve. C'è da scegliere i suoi partner d'attacco. Gian Piero sta studiando la formula più efficace per aggirare la linea difensiva di Spalletti. Non ha già deciso, ma di sicuro sta verificando l'affidabilità dei suoi interpreti per individuare la soluzione migliore. Non è detto che sia il solito tridente. O meglio quello schierato nelle ultime due partite, al Maradona contro il Napoli e all'Olimpico contro la Cremonese. Quindi, dietro al centravanti, Zaragoza a destra e Pellegrini a sinistra. In ballo altre candidature: Pisilli è la più accreditata. In coppia con Pellegrini, da spostare a destra. Sono i favoriti. Venturino è l'alternativa a entrambi. Zaragoza, invece, è quella in corsa (ha avuto spazio da titolare solo per l'assenza delle cinque punte).

Ma la valutazione di Gasperini è più ampia e prevede pure altre opzioni. La più intrigante è quella che coinvolgerebbe contemporaneamente i quattro centrocampisti: Koné, El Aynaoui, Pisilli e Cristante. [...]

Non va, insomma, esclusa la possibilità di vedere la Roma con quattro centrocampisti dall'inizio, più Pellegrini a destra e la modifica del sistema di gioco. In mediana entrerebbe El Aynanoui da regista e accanto a Koné, come nella ripresa contro la Cremo-nese, dietro a Malen, salirebbe Cristante, con Pisilli largo a destra. Il primo assicura fisicità e qualità, l'altro inserimento e gamba. In questo caso uscirebbe Ghilardi.

L'emergenza in attacco, intanto, non è più quella delle ultime settimane. El Shaarawy è finalmente a disposizione e torna in panchina. Anche Dybala punta alla convocazione (non è scontata), essendo tornato in gruppo. Il fastidio al ginocchio a quanto pare è sopportabile. Non è al cento per cento, però, avendo saltato cinque partite di fila e quindi lavorato poco con i compagni. Non gioca da più di un mese, ultima presenza proprio il 25 gennaio contro il Milan. [...]

(Corsera)