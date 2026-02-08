Divieto di trasferta, ricorso al Tar Viola e giallorossi contro il Viminale

Rivali sul campo e sugli spalti, ma uniti in tribunale. Stavolta, da vincere, non è una partita ma un ricorso. Il tifo organizzato di Fiorentina e Roma ha infatti contemporaneamente impugnato, dinanzi al Tar del Lazio, il divieto di trasferta imposto dal Viminale ai supporter di entrambe le compagini dopo i tafferugli avvenuti in Al all'altezza di Casalecchio, lo scorso 18 gennaio. [...]

Il divieto imposto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi vieta agli ultra viola e giallorossi di assistere alle partite fuori casa fino alla fine di questa stagione. [...]

La polizia rilevò tuttavia alcune targhe di auto che avevano imboccato l'A14 e controllò, nell'area di servizio Secchia Est e al casello di Modena Nord, un centinaio di ultras romanisti che nonostante il rifiuto di cure mediche portavano addosso i segni del coinvolgimento negli scontri.

A gravare sul divieto imposto su viola e giallorossi anche i "precedenti" europei. [...]

(La Nazione)