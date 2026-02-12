Difesa da record, 14 gol subiti in 24 giornate: solo 3 volte nella loro storia i giallorossi avevano fatto meglio

Una difesa da record quella della Roma di Gasperini, con appena 14 gol subiti in 24 giornate. Come scrive il quotidiano, infatti, solo tre volte, nella storia giallorossa a guasto punto del torneo, era andata meglio: la stagione 2003/04, la 2013/14 (11 gol) e la 1974/75 (13). La trazione difensiva, sì, ma qui siamo di fronte a qualcosa di speciale. Undici clean sheet in 24 turni. Meglio hanno fatto solo Inter (13) e Corno (12). La Roma è lì, stabilmente con le grandi, con una continuità che non nasce per caso ma da organizzazione, concentrazione e fame. Un modello difensivo legato naturalmente allo stile di gioco di Gasperini: pressing continuo, aggressione dei portatori di palla e tenacia sulle seconde palle. C'è però un dettaglio che stna nella sinfonia. Negli scontri diretti, fin qui, la porta non è rimasta blinda come al solito: sei gol su triti in quattro big match, tre sconfitte e un pareggio. (...)

(corsport)