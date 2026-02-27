Di Livio: "Gasperini una garanzia Spalletti ora è più umile"

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - "Da bambino tifavo Roma, ma sono riconoscente alla Juventus perché mi ha permesso di raggiungere certi livelli". Non è difficile comprendere cosa significhi Roma-Juve per Angelo Di Livio, che ha analizzato il big match dell'Olimpico a il Tempo.



La sorprende vedere la Roma così in alto?

"Un po' sì. Ritengo Gasperini un top. Sta facendo un grandissimo lavoro, anche perché la Roma non ha una rosa così forte come altre squadre. Ha lavorato molto bene sulla difesa, mentre davanti è mancato qualcosa".



Ranieri parla di un anno di costruzione, Gasperini vuole subito la Champions

"È vero quello che dice Ranieri, ma l'appetito vien mangiando. Gasperini ha la sensazione che questa squadra può raggiungere la Champions al primo anno e giustamente deve spingere al massimo".



Domenica c'è Roma-Juve. Chi vede favorita?

"Non c'è una favorita, ma dipenderà molto dagli episodi.

Immagino una partita con occasioni da una parte e dall'altra. La forza della Juve è rappresentata dagli esterni offensivi e Gasperini chiederà ai centrocampisti di andare a raddoppiare"



Un giocatore per squadra che può essere determinante?

"McKennie per la Juve, è straordinario. Nella Roma voglio dare fiducia a Koné, anche se quando calcia è un po' scoordinato, ha troppa fretta".



Che Juve arriva all'Olimpico?

"Sta giocando bene, ma mancano i risultati. Troppi errori in fase difensiva e alcuni giocatori a volte sono troppo leziosi. Ma ha un grande carattere e l'ha dimostrato anche con il Galatasaray. E una squadra sempre da temere perché ha giocatori di qualità".



Spalletti le sembra cambiato dopo la Nazionale?

"Credo abbia fatto mea culpa e, ora, mi sembra più umile. Spero che la Juve gli rinnovi il contratto perché è un vincente".



Se fosse presidente di un club, sceglierebbe Gasperini o Spalletti?

"Quando ho fatto il corso di allenatore, ho presentato come esame finale il 4-2-3-1 di Spalletti. Ho grandissima stima di lui. Gasperini, però, lo conosco benissimo dai tempi della Juve. Ha fatto tanta gavetta ed è diventato un grande allenatore. Mi piacciono il palleggio di Spalletti e l'aggressività di Gasp".



L'assenza di Locatelli si farà sentire?

"Moltissimo perché forse è il prototipo di giocatore da Juventus. Ha sbagliato qualche partita, però ci mette sempre il cuore".



Quanto sarebbe importante recuperare almeno uno tra Dybala e Soulé?

"A volte Gasperini sorprende un po' tutti. Anche se uno non sta bene e si allena poco, poi lo fa giocare. Alla Roma mancano giocatori di qualità e recuperare uno dei due sarebbe fonda-mentale".



La Roma dovrebbe separarsi da Dybala?

"È una situazione molto delicata. Dybala è un talento, ma è chiaro che ha tanti problemi. Farei finire la stagione e lascerei la scelta a Gasperini. Per Pellegrini vale lo stesso discorso. Lorenzo è simile ai centrocampisti dell'Atalanta, ad esempio Pasalic. Anche quando non fa una grande partita, tiene unito centrocampo e attacco".



Cristante è spesso criticato, ma nessun allenatore se ne priva

"Chi critica Cristante, non capisce di calcio. Tatticamente è il miglior centrocampista che ha la Roma, perché dà un equilibrio importante alla squadra. Rimango a bocca aperta quanto sento certe critiche. È chiaro che ci sono giocatori più forti, ma non soltanto di Cristante. Io me lo terrei stretto".



Si aspettava da Malen questo impatto?

"E sempre stato un giocatore di alto livello, ma a Roma si sta rilanciando. Aveva bisogno di una preparazione settimanale alla Gasp e ha raggiunto uno stato di forma che forse non ha mai avuto. La forza che ha nelle gambe è strepitosa. Per come si muove, è vero che ricorda un po' Vialli".