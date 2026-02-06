Dentro Malen, Zaragoza e Vaz. Esce Angelino

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - Gasperini ha fatto le sue scelte europee. Nella serata di ieri, la Roma ha comunicato la lista UEFA per la fase ad eliminazione diretta dell'Europa League, sfruttando i tre cambi possibili. Non c'erano dubbi sull'inserimento dei due nuovi acquisti Malen e Zaragoza. A contendersi l'ultimo posto erano Robinio Vaz e Venturino e il tecnico giallorosso ha deciso di puntare sull'attaccante acquistato a titolo definitivo dal Marsiglia.

Fuori ovviamente Bailey, rientrato all'Aston Villa, e Dovbyk, che sarà indisponibile almeno fino ad aprile. La terza, prevedibile, esclusione è quella di Angeliño, ancora distante dal pieno recupero. Baldanzi, ceduto al Genoa, non era già stato incluso nella lista presentata per la fase campionato, mentre Pisilli è stato inserito nella lista B. La Roma, grazie al pareggio sul campo del Panathinaikos, tornerà protagonista in Europa League direttamente agli ottavi di finale in programma a metà marzo (12 e 19). Per conoscere il suo avversario - uno tra Bologna, Brann, Dinamo Zagabria e Genk - gli uomini di Gasperini dovranno attendere il sorteggio del 27 febbraio, che delineerà anche l'eventuale percorso fino alla finale di Istanbul.

Slitta nel frattempo il rientro in gruppo di Dybala e Ferguson. I due restano da valutare per l'impegno con il Cagliari. Differenziato per El Shaarawy, alle prese con il recupero dall'infiammazione al tendine d'Achille.

Intanto ieri la squadra, staff tecnico compreso, si è riunita in zona piazza Cavour per una cena di gruppo.