Adesso Francesco dimostri di sapere cosa sa e può fare

I Friedkin ci stanno pensando: Totti può tornare alla Roma. Firmato Claudio Ranieri, consulente della proprietà, in un'intervista tv a Sky. Boom. Nella capitale non si parla d'altro. [...]

Fa un certo senso stupirsi della notizia. Perché, come ha detto Ranieri, Totti fa parte della storia della Roma. Eppure un po' di stupore c'è, figlio legittimo dei molti messaggi concilianti lanciati dal Capitano negli ultimi anni ("Se mi volete io ci sono) alla nuova proprietà Usa, dopo che dalla precedente aveva preferito divorziare (17 giugno 2019) per incompatibilità, diciamo così, con una dirigenza che aveva sempre dato l'idea di averlo ereditato piuttosto che legittimato.

Messaggi, però, che non avevano mai avuto risposta, facendo cadere la questione in un'indifferenza ai confini dell'incomprensibile. Ora, invece, il cambio di rotta. Accolto da molti con un brindisi perché un Capitano c'è solo un Capitano. Da altri con il dubbio, sì va bene ma che viene a fare? Da altri ancora (una minoranza) con un dissenso sorprendente perché la risposta all'interrogativo l'hanno trovata, secondo loro. Ovvero: Totti che altro sa fare se non tirare calci a un pallone? [...]

Se ognuno di noi ha posto dove deve e può stare, quello di Francesco Totti è Trigoria. [...]

(Repubblica)