Dan è mister miliardo. Intanto calano le perdite

IL ROMANISTA (S. VALDARCHI) - Chi vuol essere miliardario? Non abbiamo fatto un salto indietro di 25 anni tornando alla lira e al gioco a premi che teneva incollati al piccolo schermo tanti italiani, ma stiamo parlando dei conti di casa Roma. Dall'ultimo bilancio depositato in Camera di Commercio, con la fotografia della salute economica e finanziaria della società al 30 giugno del 2025, si può dedurre che la quota degli investimenti fatti da Dan Friedkin nella Roma, a partire dall'estate 2020, ha superato il miliardo di euro.

Per carità, nulla che lasci il texano in difficoltà economica - Forbes ha stimato il suo patrimonio, in crescita, in circa 10 miliardi di euro - ma fa comunque un certo effetto pensare all'entità dell'investimento complessivo. [...]

Facendo un confronto con la situazione economica del 30 giugno 2024, infatti, si vede come le perdite siano diminuite di oltre 30 milioni: 98,1 nell'estate di due anni fa, 66,8 nell'ultimo bilancio depositato. E se i ricavi o il fatturato non aumentano, a calare, in modo significativo, sono i costi di gestione, vero punto focale sul quale al Fulvio Bernardini si stanno concentrando ormai da tempo. Lo si nota, soprattutto, dal dato sul costo del personale - condizionato in larga parte dagli stipendi lordi della rosa. Se un anno e mezzo fa l'intero ammontare dei lavoratori - tra calciatori, staff, dirigenti e dipendenti - era a 193,5 milioni, la fotografia a fine giugno scorso raccontava di un costo del personale pari a 144,6 milioni. Quasi 50 milioni di differenza.

Un risultato che, per la Roma, deve essere solo l'inizio, come ribadito ieri da Ranieri a Sky Sport: «Per la sopravvivenza del club, dobbiamo abbassare il monte ingaggi>> Parola di un Sir. Il consigliere di Dan, mister miliardo.