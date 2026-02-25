Da Pisilli a Ghilardi, i ragazzi d'oro di Gasp

Il direttore sportivo Massara li ha scelti, Gasperini li sta esaltando: il valore della rosa della Roma aumenta, frutto del lavoro a 360 gradi tra campo e società. Circa 50 milioni di euro: è la stima della crescita dei cartellini di Pisilli, Ghilardi, Wesley, Ziolkowski e persino dell'ultimo arrivato Venturino. Non solo i milioni della Champions, dunque: c'è altro oro giallorosso. Curiosità: ieri a Trigoria presente l'ex ministro Brunetta. Soulé prova il recupero per la Juventus.

Cinquanta milioni di euro o qualcosa di molto vicino.

L'oro di Roma non è solo nei risultati che la avvicinano al quarto posto, uguale prossima Champions League, uguale quei 40 milioni di ricavi garantiti giusto per la partecipazione al torneo europeo. L'oro di Roma è in quei giocatori che hanno cambiato status, che stanno dando ragione alla scelta della società di ingaggiare Gasperini la scorsa estate. (...) Ma l'oro di Roma risponde anche a investimenti azzeccati, a scelte ben fatte dal direttore sportivo Massara: (...) i valori che citiamo sono indicativi, partono dalle valutazioni originarie dei cartellini (e quelle sì che sono oggettive) e tengono conto dei valori di giocatori con caratteristiche simili in giro per l'Europa. (...) Prendi Wesley: pagato 25 milioni, è stato il colpo più riuscito in assoluto (al netto del Malen appena acquistato). In Inghilterra sono certi dell'interesse del Manchester City, ma anche in assenza di conferme non si fa fatica a pensare che il suo valore sia quasi raddoppiato, se è vero che l'Atalanta valuta 40 milioni Palestra e che Wesley è un nazionale brasiliano. L'ultima domenica, ma in generale gli ultimi due mesi, hanno riportato alla luce Pisilli. Era finito in un angolo, la cessione in prestito a gennaio pareva inevitabile. La partenza di EI Aynaoui per la Coppa d'Africa gli ha ridato lo spazio. (...) In difesa, poi, c'è altro oro. Ziolkowski ha molti estimatori all'estero che hanno già bussato a Trigoria per informarsi: valore raddoppiato, già oggi. E lo stesso si può dire per Ghilardi. (...) Chissà, magari a giugno si riveleranno ben spesi anche gli 8 milioni di euro del riscatto di Venturino. Presto per dirlo, ma i segnali sono più che buoni: dentro uno scambio che scambio non è stato, si può immaginare che già adesso l'esterno non valga meno dei 10 milioni del cartellino di Baldanzi che il Genoa verserà in caso di conferma. Si vince anche così, mica solo la domenica in campo.

(corsera)