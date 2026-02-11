Coppa Italia: la baby Roma sfida il Parma

Dentro o fuori. In novanta minuti o forse qualcosa di più. La baby Roma torna in campo oggi al Tre Fontane per sfidare il Parma nei quarti di finale di Coppa

Italia: chi vince stacca il pass per la semifinale contro la vincente di Inter-Juventus. La squadra di Guidi somiglia molto a quella di Gasperini. Basta vedere il modulo utilizzato, ma anche i numeri della difesa, la migliore del circuito. La presenza di Arena é un rebus. La decisione spetta a Gasperini, che ha inglobato il ragazzo in prima squadra, facendolo esordire in campionato contro il Cagliari. Allenamento a

Trigoria o minuti nelle gambe in Primavera? Le probabilità, proprio perché si gioca di mercoledì, proiettano Antonio in campo all'Eur. Da titolare. Roma-Parma non ha una copertura televisiva, quindi sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della Roma.

(corsport)