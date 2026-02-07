Contro il Cagliari esordio di Zaragoza. Ma mezzo attacco resta in infermeria

[...] L'infermeria di Trigoria ancora non si svuota, anzi si riempie. Alla lista degli indisponibili si aggiunge Robinio Vaz che ha rimediato una lesione di primo grado al soleo sinistro, out almeno 15 giorni. [...] In dubbio per la partita contro il Cagliari anche Dybala, Ferguson ed El Shaarawy. Tutti e tre non sono ancora tornati in gruppo. Paulo proverà oggi ad allenarsi con il resto dei compagni, se non dovesse farcela a causa del dolore al ginocchio, Gasperini non lo rischierà in vista della trasferta di Napoli. [...] Scelte obbligate in attacco: Evan potrà andare al massimo in panchina, Malen è pronto a guidare l'attacco. Alle sue spalle pronta la coppia Pellegrini-Soulé ma occhio alla soluzione Zaragoza che insidia entrambi. Ieri non si è allenato causa influenza Venturino, mentre preoccupano le condizioni di Hermoso che ha subito un duro colpo al collo del piede sinistro contro l'Udinese. Ha difficoltà a calciare e in caso di forfait pronto Ghilardi al fianco di Ndicka e Mancini. [...] Sulle fasce ci saranno Celik e Wesley (diffidato). A centrocampo spazio a Cristante ed El Aynaoui. Vasquez ha lasciato la Roma dopo appena sei mesi dal suo arrivo. [...] Gli avvocati Reineri e Contucci hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio per la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Roma. Il T.A.R. ha accolto la richiesta di abbreviazione dei termini, vista l'urgenza, ed ha fissato l'udienza al 17 febbraio.

(Il Messaggero)