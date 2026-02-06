Conti, De Sisti, Boni e altri ex: che reunion

Settanta voglia di Roma. I calciatori che hanno indossato la maglla giallorossa negli anni '70 si ritroveranno venerdi 27 marzo, alle ore 20 presso il Park Hotel Mocolar per una serata emozionante e ricca ricordi. L'iniziativa, fortemente voluta da Loris Boni, che dal 1975 al 1979 ha disputato 102 partite con la Roma prima di trasferirsi al Pescara, coinvolgerà anche tanti tifosi. [...]

Tra gli ex presenti non mancheranno Paulo Roberto Falcao, Franco Peccenini, Domenico Maggiora, Michele De Nadai, Guglielmo Bacci, Franco Tancredi, Pietro Sbaccanti, Roberto Scarnecchia, Bruno Conti, Giancarlo De Sisti, Paolo Borelli, Franco Cordova, Walter Cesaroli, Piergiorgio Negrisolo e Guido Ugolotti. [...]

(corsport)