C'è il Bologna agli ottavi. Trasferta: vertice martedì

Non il migliore dei sorteggi in Europa League, per la Roma. Sia per l'incrocio italiano con il Bologna agli ottavi di finale (andata in Emilia il 12 marzo, ritorno all'Olimpico il 19), sia per la parte di tabellone nella quale è finita la squadra di Gasperini, la più difficile: ai potenziali quarti Malen e compagni affronterebbero una tra Aston Villa e Lilla (col ritorno in ogni caso da giocare in trasferta).

Subito dopo il sorteggio la domanda più gettonata tra i tifosi della Roma è stata quella legata alla gara fuori casa con il Bologna. In ambito italiano, si sa, c'è il divieto di trasferta fino alla fine della Stagione, deciso dopo gli scontri in autostrada di gennaio con gli ultrà della Fiorentina. Pur essendo una manifestazione organizzata dalla Uefa, l'ordine pubblico spetta comunque alle autorità italiane: ecco perché in linea teorica non avrebbe molto senso una deroga del Viminale per consentire ai tifosi della Roma di andare a Bologna.

Del resto, come giustificare poi un successivo divieto? Ma esiste ancora un (piccolo) margine di manovra: la questione infatti sarà analizzata in una riunione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive della prossima settimana, in programma martedì. [...]

(corsera)