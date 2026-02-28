Capello: «Roma-Juve? I giallorossi hanno Malen (che non è Vialli) e Svilar, i bianconeri sono in crisi di personalità»

CORSERA (D. STOPPINI) - «Sa qual è la verità? La serie A è un calmante». Rende bene l'idea, in effetti. E la definizione non poteva che essere di Fabio Capello: negli occhi la settimana europea delle italiane, nel cuore lo stato di salute del nostro calcio, nella testa una vita a cercare di trovare le soluzioni, più che i problemi. «E sì, le nostre partite sono un calmante, la lentezza è esasperante: andiamo piano, piano, piano».

[...]

Attenzione che invece sembra avere la Roma.

«È una squadra in fiducia, che ha grande convinzione, gioco e mentalità: è euforica. E poi ora sembra che sia contento persino Gasperini, non si lamenta più, con Malen ha il centravanti che voleva. Certo, paragonarlo a Vialli mi pare troppo. Su Roma-Juve di domani pesano le assenze di Dybala e Soulé. Ma Gasp ha Svilar: quel ragazzo porta punti veri».

Se deve sceglierne una, chi inserisce per lo scudetto del prossimo anno? Juve o Roma?

«Dipenderà dagli acquisti. Conosco e stimo Massara, mi piace molto. Mentre il lavoro di Comolli andrebbe messo in discussione. In ogni caso, la penso così: meglio prendere un solo giocatore, mirato, piuttosto che 3 scommesse».

[...]