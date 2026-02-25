Capello: "Attento Max. Quota più bassa per la Champions, ma non è fatta"

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. GUIDI) - Tre squadre per sei posti. Dal Milan secondo all'Atalanta settima, sono tutti in cerca di un posto nella prossima Champions League. Quanti punti serviranno? Massimiliano Allegri, tempo fa, aveva fissato a 74 la quota minima necessaria per essere abbastanza sicuri di centrare l'obiettivo. "Penso che alla fine ne basteranno meno - ragiona Fabio Capello -. Anche perché, con tanti scontri diretti, tutte lasceranno per forza qualcosa".



Anche le altre avranno parecchi scontri diretti: il primo arriva domenica sera, Roma-Juventus all'Olimpico

"Sarà una partita già decisiva per la Signora, meno per i giallorossi. Sembrava che Spalletti fosse sulla giusta via, ma il secondo tempo di Istanbul contro il Galatasaray e la brutta sconfitta con il Como di settimana scorsa hanno fatto ripiombare i bianconeri nelle difficoltà. Perdere a Roma vorrebbe dire scivolare probabilmente a - 7 dalla zona Champions, se il Napoli vincesse a Verona. La situazione si farebbe molto complicata".



Se Juve e Atalanta non rimonteranno nel ritorno di stasera del playoff in Champions, la Roma sarà l'unica del lotto ancora in ballo in Europa.

"Da una parte è una nota di merito e un'opportunità, perché Gasperini può lottare sul serio per vincere il trofeo. Impresa che ha già fatto con l'Atalanta. Dall'altra, essere l'unica con il doppio impegno settimanale può essere un piccolo fardello nella corsa al quarto posto, è innegabile. Dovrà essere bravo il Gasp a dosare uomini ed energie, anche se la sua Roma mi pare in grande crescita".



Intanto i giallorossi hanno agganciato il Na-

poli…

"Conte continua a pagare i troppi infortuni. Nelle ultime partite, per esempio, l'assenza di McTominay si è sentita tutta, soprattutto in area avversaria: lo scozzese non è solo uno che segna, ma la sua presenza è fondamentale per liberare i compagni. Sa, è diverso se su di un cross ho da marcare McTominay o se posso concentrarmi solamente su Hojlund…».

