Cagliari: Esposito e Kilicsoy il tandem a Roma

IL ROMANISTA (I. MIRABELLA) - Roma e Cagliari hanno iniziato la preparazione per la sfida di lunedì: appuntamento alle 20.45 all'Olimpico. Nella gara di andata all'Unipol Domus i sardi hanno conquistato la vittoria per 1-0, contro una Roma a tratti irriconoscibile e questa volta i giallorossi non vorranno commettere gli stessi errori commessi in Sardegna. Il Cagliari di Pisacane sta vivendo un ottimo periodo di forma: sono ben 3 le vittorie consecutive in Serie A con l'ultima sconfitta che risale al 12 gennaio nella partita contro il Genoa. [...] Pisacane molto probabilmente dovrà ancora fare a meno di Folorunsho. Il centrocampista ha rimediato una distrazione del legamento collaterale. Folorunsho corre verso il recupero ma servirebbe un miracolo per vederlo in panchina all'Olimpico. Domani allenamento aperto all'Unipol Domus per tutti i tifosi rossoblù. Pisacane è pronto a riproporre il consueto 3-5-2 con qualche cambio rispetto alla sfida contro il Verona. Nel terzetto difensivo si preparano Pedro, Mina e Rodriguez. Palestra e Obert agiranno sulla fasce con Adopo, Gaetano e Mazzitelli in mezzo al campo. In avanti si prepara il tandem formato da Sebastiano Esposito e Kilicsoy. [...]

