Bryan ha scelto con la famiglia la numero 97

Una riunione di famiglia per decidere il nuovo numero da indossare. Per qualcuno potrebbe essere esagerato, per altri invece è una questione da non sbagliare assolutamente. Come per Zaragoza che è molto attento alla scaramanzia e non ha voluto certo cominciare col piede sbagliato la sua nuova avventura in giallorosso. Così, dopo averne parlato in famiglia, Bryan ha deciso di scegliere la maglia numero 97. (...) Zaragoza è al settimo cielo, non vede l'ora di esordire e di farlo festeggiando immediatamente per una vittoria. «Ho tantissima voglia di giocare al'Olimpico e, ovviamente, quello che desidero di più è farlo con una vittoria. E se poi dovesse arrivare anche un gol, allora sarebbe tutto perfetto».

(corsport)