Boniek: "Roma-Juventus non è decisiva, ma 7 punti di distacco sarebbero difficili da recuperare. Malen somiglia a Vialli"

IL MESSAGGERO - Zbigniew Boniek, ex centravanti di Roma e Juventus, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna del quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul big match di domenica tra i giallorossi e i bianconeri. Ecco le sue dichiarazioni.

Guarderà Roma-Juve? Che partita si aspetta?

«Chiaramente andrò a vedere la partita, sarò allo stadio come quasi sempre. Questa partita vale tre punti come con la Cremonese, poi è chiaro che si può parlare della storia di questa partita e ha un sapore particolare, sicuramente un pò diverso dalle altre».

Quanto può influire l'impegno della Juve in Champions?

«Non vedo nessun collegamento perché sono giocatori forti e preparati a giocare ogni tre giorni. Non è detto che chi non gioca per una settimana stia meglio fisicamente rispetto a chi gioca ogni tre giorni. Quando vinci non sei mai stanco, il problema è quando perdi. Io sono stato calciatore e giocare il mercoledì e la domenica non mi creava mai problemi».

Questo scontro diretto è già decisivo per la Champions?

«Decisivo forse no ma sicuramente ha molta importanza. Se dovesse vincere la Roma andrebbe a +7 sulla Juve e chiaramente diventerebbe difficile per la squadra di Spalletti poter recuperare. La partita ha un significato molto importante da questo punto di vista».

Scudetto e lotta Champions?

«Per me la lotta scudetto è già chiusa. La lotta Champions ovviamente è a quattro con Milan, Napoli, Roma e Juventus. Una di queste non andrà in Coppa dei Campioni. Potrebbero inserirsi Atalanta e Como ma è più difficile, la Juve se dovesse perdere contro la Roma dovrà stare molto attenta».

Quale è il suo ricordo da calciatore di Roma-Juve?

«All'epoca erano due squadre più forti, io mi sono divertito un sacco sia con la Roma che con la Juventus. Chiaramente la Juve è stata anche la squadra più forte al mondo, quando sono arrivato a Roma c'era una squadra forte e ambiziosa che avrebbe potuto vincere molto di più. Ricordo un bellissimo gol di Platini su punizione all'Olimpico, un gol in rovesciata di Pruzzo a Torino. All'epoca non avrei pensato di come raccontare questa partita tra 20-30 anni ma posso dire che era una sfida molto sentita».

Si aspettava questo rendimento della Roma con Gasperini?

«Non mi aspettavo una Roma così efficace e organizzata. La mano di Gasperini si vede soprattutto nell'impostazione tattica: come difende la porta, come si muove, come pressa. La squadra ha fatto dei progressi incredibili e questo è merito dell'allenatore. In fase offensiva conta anche molto l'invenzione e la giocata individuale. Gasperini sa gestire la squadra e lo spogliatoio e sa anche inserire i giocatori, è veramente bravo. Anche Ranieri aveva fatto grandi cose ma Gasperini ha fatto un lavoro completo, sia tattico che mentale».

Malen è l'attaccante giusto per la Roma del futuro?

«Io ho amici all'Aston Villa che lo ha dato via senza grandi rimpianti. In Italia invece sta facendo molto bene, è veloce e somiglia un po' a Gianluca Vialli, anche per la sua fisicità. Riesce sempre a girarsi verso la porta ed è molto bravo. Si è inserito bene, vede la porta e ha buona tecnica e se rimane porterà dei vantaggi alla Roma. Ma attenzione perché anche Dovbyk ha fatto bene alla Roma in passato. L'attaccante ha bisogno di fiducia e di essere servito bene».

Quanto è alla portata l'Europa League per la Roma?

«L'Inter pensava di perdere contro il Bodo? Bisogna vivere partita per partita. E' molto difficile fare previsioni, bisogna capire chi troverà al sorteggio, come starà la squadra in quel periodo. Vincere l'Europa League porta visibilità alla squadra, al brand e attira nuovi giocatori, oltre a garantirti un posto in Champions».

Quanto può essere ancora centrale Dybala in questa squadra?

«Non sono problemi miei e non entro in questo argomento. Sicuramente è il miglior giocatore che la Roma ha dal punto di vista tecnico, ma deve essere in forma per poter dare una mano. Dybala è un giocatore straordinario che ha sempre avuto problemi fisici e anche adesso è così. La questione contrattuale deve risolverla la società, non entro in merito».

La crescita di Soulé l'ha stupita?

«Si, mi ha sorpreso. All'inizio mi sembrava che avesse più difficoltà, invece col tempo ha dimostrato di avere ottima tecnica e buon tiro. Deve ampliare il suo modo di giocare perché molti difensori lo hanno già letto. Lui ama partire laterale per rientrare sul sinistro e calciare a giro. Oltre ai gol deve pensare anche a fare qualche assist in più perché la tecnica non gli manca. Deve crescere ma è un ottimo giocatore e ha fatto enormi progressi».