Bologna aperta oppure chiusa anche Roma

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - C'è un enorme rischio che è bene stroncare subito rispetto al sorteggio che ha designato il Bologna quale avversario della Roma per gli ottavi di finale di Europa League. Qualora si ritenesse davvero di estendere anche alle partite europee l'assurdo divieto ai tifosi della Roma residenti nella capitale di andare in trasferta, bisognerebbe fare in modo di ottenere la reciprocità esattamente come avvenne ai tempi dei confronti europei con il Feyenoord, quando impedirono agli olandesi di venire in Italia dopo le loro scorribande romane del 2015 e successivamente fu impedito anche ai romanisti di andare in Olanda. [...]

Ma è chiaro che in una competizione con eliminazione diretta, non si può falsare l'esito di una doppia sfida impedendo ad una tifoseria di viaggiare e consentendolo all'altra. Mentre nei vari ministeri ragionano sui provvedimenti da prendese sia almeno ben chiara questa cosa.