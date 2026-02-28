Bologna, agli ottavi c'è Italiano, Gasp e una cena in sospeo

Quella cena dovranno di nuovo rimandarla a data da destinarsi. Perché prima di sedersi a tavola davanti a un piatto di tagliatelle o a un abbacchio Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini in Europa League dovranno sfidarsi sul campo nel derby d'Italia che nessuno dei due avrebbe voluto giocare.

Scherzetti dell'urna di Nyon: Roma-Bologna (in rigoroso ordine di classifica della fase campionato) sarà la doppia sfida degli ottavi di Europa League. Andata il 12 marzo al Dall'Ara (ore 18,45), ritorno il 19 marzo all'Olimpico (ore 21). E chi si qualifica non se la passerà bene dal momento che ai quarti affronterà la vincente della sfida tra l'Aston Villa, prima candidata alla vittoria finale nell'ipotetica 'road to Istanbul', e il Lille.

E la cena? Macchina indietro al 10 dicembre, vigilia di Celta-Bologna e Celtic-Roma di Europa League. In collegamento simultaneo su Sky da Vigo e Glasgow il tecnico rossoblù disse al collega: «Mister ti faccio un grande in bocca al lupo per domani e ricordati che dobbiamo ancora andare a cena...».

La risposta del Gasp lasciava presagire scenari futuri: «In bocca al lupo anche a te e cerchiamo di tenere su questo ranking Uefa». Purtroppo il ventunesimo incrocio tra squadre italiane nelle coppe è un cazzotto allo stomaco per il ranking, dal momento che il 19 marzo una tra Roma e Bologna si congederà dall'Europa League. [...]

E a dispetto dei 14 punti di distanza in classifica che in campionato separano le due squadre il bilancio dei precedenti pende leggermente dalla parte del tecnico rossoblù, che contro il Gasp può vantare un ruolino di 7 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. L'ultimo incrocio è il Roma-Bologna 1-0 dello scorso 23 agosto, la prima di campionato decisa da un gol di Wesley (e funestata dal grave infortunio di Immobile). [...]

