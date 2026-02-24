Bernasconi illumina e Gasp ci riprova

[...] Se di Palestra si parla ormai da mesi, non deve passare inosservato il boom con la maglia della Dea del dirimpettaio Lorenzo Bernasconi che domenica sotto gli occhi del ct Gattuso ha trascinato l'Atalanta alla rimonta sul Napoli. Con tanto di assist vincente per il 2-1 di Samardzic. La terza pennellata stagionale del laterale mancino classe 2003, che piace da impazzire a Gasperini, pronto a fare carte false per portarlo alla Roma. I giallorossi ci avevano provato a gennaio, arrivando a offrire 15 milioni. Niente da fare ma dalla Capitale torneranno alla carica in estate. [...]
(Il Giornale)