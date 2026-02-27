Attacco a Luciano, bestia (bianco) nera

Mai una vittoria contro l'ex allenatore. Come una vendetta di Spalletti, ovvero di un allenatore che andò via in maniera velenosa nel 2017. La Roma cerca il primo successo contro Luciano dopo 9 anni.

La cerca pure Gasperini, che contro il collega è in serie negativa: quattro sconfitte negli ultimi quattro incroci. E il motivo in più dentro la sfida Champions di domenica all'Olimpico. E Gasperini spera di recuperare Dybala per la panchina: oggi il test.

La Champions in palio e non è poco per chi non partecipa alla competizione da 7 stagioni. Ma anche altro dentro la sfida di domenica sera. (...) Torna Spalletti all'Olimpico e non è presenza qualsiasi per la tifoseria giallorossa. Luciano è stato a Trigoria in due periodi diversi, nel 2005 fino al 2009 e nel 2016 fino al 2017, e si è tolto grandi soddisfazioni soprattutto con la famiglia Sensi e ottenendo buoni risultati anche con la gestione Pallotta. Velenoso il suo addio, nove anni fa. (...) Si presenta fiero dell'imbattibilità contro la sua ex squadra: 9 incroci, 4 successi e 5 pareggi. Ha vinto con l'Inter, con il Napoli e anche all'andata da bianconero.

Adesso con la Juve quinta insegue la Roma quarta: meno 4. Ma Spalletti è entrato in corsa, sostituendo Tudor alla decima giornata. E da inizio novembre ha recuperato 2 punti a Gasperini (31/29 in 17 turni). Gian Piero, tra l'altro, è chiamato a interrompere, proprio come la Roma, il trend negativo contro il collega: è finito ko davanti a Luciano nelle ultime 4 partite in cui si sono affrontati. (...) Il bilancio è favorevole al toscano: 17 precedenti, 9 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte. (...) La partita dell'Olimpico sembra fatta apposta per la Roma e per Gasperini per interrompere la serie negativa, di squadra e individuale, quando davanti trovano Spalletti. (...) La scelta degli interpreti, del resto, rimane più o meno quella avuta domenica scorsa contro la Cremonese. Torna giusto El Shaarawy, ma solo per la panchina: nonostante il recupero, l'attacco di Gian Piero resta dimezzato. Inutilizzabili Ferguson (...) e Dovbyk (...), anche Soulé mancherà contro la Juve. Fisioterapia e riposo per sconfiggere la pubalgia, non può fare di più. Dybala, invece, proverà stamattina a calciare.

Se supera il test, può sperare nella convocazione che non è scontata. Hermoso è out, Ghilardi il sostituto. Gasperini, però, pensa al tridente. Accanto a Malen può sistemare Venturino e Pisilli. Oppure escludere l'ex Genoa, avanzare Cristante e inserire El Aynaoui accanto a Koné.

(corsera)