A Trigoria il mercato divide ancora Gasperini e Massara

LEGGO (F. BALZANI) - La Roma è costretta ad inseguire. E a sperare che le diatribe di Trigoria non disturbino il cammino. All'indomani della sconfitta di Udine, infatti, i giallorossi si ritrovano alle spalle della Juve che dall'arrivo di Spalletti ha rimontato ben 11 punti alla squadra di Gasperini. E il tecnico, nella notte agitata di Udine ha spedito bordate, al termine di un mercato ricco ma evidentemente non soddisfacente per Gasp. «Mettetevi d'accordo: volete una Roma under 23 o la Champions? Altrimenti restiamo tutti scontenti. Vaz e Venturino sono validi per il futuro, ma non possiamo chiedergli di essere determinanti per obiettivi così alti». Facendo una netta distinzione con Malen e Zaragoza e inviando un'altra frecciata per le tempistiche: «Non pensavo di avere così tante difficoltà ad inserire giocatori in ruoli chiavi che cercavamo dall'estate. Se la Roma non va in Champions cambierà allenatore». Il riferimento è al tardivo arrivo di Zaragoza ma anche ai tanti affari sfumati a gennaio. Il destinatario non può che essere Massara col quale Gasp ma il segnale è diretto anche alla proprietà nonostante una spesa complessiva di oltre 120 milioni da giugno. Una situazione che ha vissuto di pochi alti e tanti bassi e che ha necessitato dell'intervento dei Friedkin a gennaio. Non una novità per Gasperini che ha sempre preteso molto anche a Bergamo, ma che ha restituito tanto in termini di risultati e plusvalenze. La situazione resta calda e potrebbe necessitare di un ulteriore chiarimento. Il tecnico in questa settimana avrà comunque buone notizie. Ieri Zaragoza ha svolto il primo allenamento. Col Cagliari ci sarà anche Mancini che ieri è stato operato a seguito di una frattura al naso rimediata nel primo tempo di Udine.