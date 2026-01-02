Zirkzee-Roma, cosa manca? Il sostituto e l'ok dello United

Gian Piero Gasperini vuole rinforzare l'attacco e il ds Massara lavora su due tavoli: l'ex Bologna Joshua Zirkzee, ora allo United, e l'ex Napoli Giacomo Raspadori, adesso all'Atletico Madrid. Zirkzee è il primo nome della lista del Gasp, inseguito già da mesi. A che punto è la trattativa? C'è il sì del giocatore ma manca ancora l'ok del club inglese, che in queste ore sta accelerando per il sostituto, Mateta del Crystal Palace. (...) In ogni caso va trovato l'accordo tra Roma e United: si parla di un'operazione tra i 30 e i 40 milioni tra prestito e riscatto. (...)

(gasport)