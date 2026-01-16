Zirkzee la ciliegina per Gasperini: in uscita Bailey, Baldanzi e Dovbyk

La Roma non considera chiuso il mercato offensivo, nemmeno dopo gli arrivi di Robinio Vaz e Donyell Malen. L'emergenza è stata tamponata, ma, l'idea resta quella di completare l'attacco con un ultimo tassello. Per questo la pista che porta a Joshua Zirkzee non è mai uscita davvero dai radar di Trigoria. Nelle prossime ore il Manchester United è atteso da una riunione di mercato con il nuovo allenatore Carrick e il nome dell'olandese sarà sul tavolo. Zirkzee ha ribadito la sua volontà di trasferirsi alla Roma. Ora la decisione spetta agli inglesi, che dovrà scegliere se assecondare il giocatore o chiudere il mercato. La formula resta quella già discussa: prestito con riscatto. Un'operazione che se dovesse riuscire, obbligherà la Roma a fare spazio. Il nome più esposto rimane quello di Artem Dovbyk che nonostante l'infortunio continua ad essere un profilo collocabile sul mercato. Con Malen in giallorosso, l'Aston Villa sta valutando Abraham. Il Besiktas a sua volta tenta l'affondo su Lucca del Napoli. Gli azzurri, potrebbero muoversi su En-Nesyri del Fenerbahce. Ed è proprio alla fine di questo domino che potrebbe inserirsi la Roma, con la possibilità di piazzare Dovbyk al club turco. Capitolo uscite. Baldanzi è sempre più vicino al Genoa, operazione in prestito con diritto a 10 milioni. Sempre in uscita resta Bailey, che potrebbe diventare un'idea last-minute della Fiorentina. Via libera della Roma per Tsimikas all'Olympiakos ma prima deve arrivare un'alternativa: sul tavolo i nomi di Seys del Bruges e di Fortini della Fiorentina. [...]

(La Repubblica)