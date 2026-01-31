Vertice in Campidoglio sullo stadio della Roma: "Delibera a febbraio"

Stringere. Tagliare sui tempi della burocrazia capitolina per poi consegnare il dossier Pietralata al commissario straordinario per gli stadi. Ricevuto il progetto definitivo, il maxi incartamento sulla futura casa della Roma, il Campidoglio accelera. E recupera la vecchia abitudine della riunione di maggioranza. La prossima settimana — al più tardi la successiva — il sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori al lavoro sullo stadio della Roma incontreranno i consiglieri dem (e degli altri gruppi che sostengono il primo cittadino in aula Giulio Cesare) per fare il punto sul masterplan giallorosso. (...) E, come detto, l'obiettivo è fare presto: la delibera con cui vengono recepite le modifiche richieste dal Campidoglio a trazione piddina rispetto al primo piano di fattibilità, una volta votata da sindaco e assessori, dovrebbe approdare in Assemblea capitolina entro la fine di febbraio. Un atto tecnico, ma soprattutto politico. Perché il Comune ha già dichiarato il pubblico interesse sull'opera da oltre 1,3 miliardi di euro. Ma, prima dell'avvio della conferenza dei servizi, vuole ribadire il suo via libera. Un nuovo timbro a tinte giallorosse sulla prossima campagna elettorale. Come detto, poi la palla passerà al commissario straordinario. O forse direttamente al subcommissario per Roma, che il governo potrebbe individuare proprio nel sindaco Roberto Gualtieri. (...) Il nome di mister stadi, ormai stranoto, è quello di Massimo Sessa, manager del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Per ufficializzare la sua nomina manca solo il via libera del Consiglio dei ministri. Che, salvo ulteriori rinvii, dovrebbe arrivare lunedì. (...) Tornando alle vicende capitoline, intanto va avanti la scrittura della convenzione che legherà il Comune alla Roma. L'avvocatura del Campidoglio e i legali del club giallorosso, raccolte le ultime analisi degli uffici comunali, stanno definendo gli ultimi conteggi e i piani economici delle opere pubbliche che accompagneranno lo stadio e la partita relativa alle penali per i servizi che la Roma dovrebbe garantire al Comune, dalla guardiania dei parcheggi alla manutenzione del verde dei due parchi che verranno realizzati attorno all'impianto da oltre 60mila posti. (...)

(La Repubblica)