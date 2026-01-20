Verso lo stop delle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina

Si va verso il blocco delle trasferte, probabilmente fino a fine stagione, per i tifosi di Roma e Fiorentina dopo gli scontri di domenica sulla autostrada A1. La decisione sarà presa oggi dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. Ma dalla fine della passata stagione si è passati alla linea sura e già lo scorso ottobre era arrivato il divieto di trasferta per tre mesi ai sostenitori di Pisa e Verona. Ora il presidente Ezio Simonelli sembra dare un segnale forte: "Quello che è successo in autostrada è molto grave. Ho inviato un messaggio di solidarietà che voglio qui rinnovare nei confronti della Polizia, per gli sforzi che fa per mantenere l'ordine pubblico. Il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con questioni delinquenziali e con scontri che mettono a repentaglio la salute non solo di chi partecipa, ma anche di chi deve intervenire per sedarli".

(gasport)