Vaz in città, oggi la firma. Malen: la svolta è più vicina

La Roma si è lasciata alle spalle l'affare Raspadori (passato all'Atalanta) e ha subito voltato pagina con l'acquisto del talento 18enne Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia. Una nuova mossa decisa del club, cui potrebbe seguire oggi una replica importante con l'eventuale buon esito dell'operazione Donyell Malen dall'Aston nell'ottica di consegnare a Gasperini anche l'attaccante olandesese in tempo per la sfida di campionato di domenica col Torino. (...) Vaz rappresenta un investimento significativo della società per il presente e il futuro. Vaz si sottoporrà oggi alle visite mediche, firmerà il contratto (quadriennale a 1,5 milioni a stagione) e poi si unirà ai compagni a Trigoria. Nelle stesse ore la Roma spera pure di poter annun-ciare il passaggio in giallorosso di Malen, un giocatore di movimento (seconda punta e all'oc-correnza centravanti) pronto per incidere in Serie A. Ieri il ds Ricky Massara ha impresso un'accelerazione alla trattativa, migliorando l'offerta per l'Aston Villa e trovando prima di pranzo l'accordo con la punta, anche per scongiurare sorpassi dell'ultimora. (...) La Roma non ha perso le speranze di arrivare a Joshua Zirkzee, il centravanti ex Bologna con cui il club ha raggiunto un'intesa da settimane. L'esonero di Ruben Amorin ha portato ad una revisione totale della strategia a breve termine del club, ma il nuovo manager Michael Carrick (che traghetterà la squadra fino al termine della stagione) ha fatto capire ieri che non vuole in organico giocatori scontenti e, quindi, da qui a una settimana la trattativa "congelata" dallo United potrebbe riaprirsi. (...)

(gasport)