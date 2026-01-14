Vaz e Malen: l'attacco si rifà il look

IL TEMPO (L. PES) - Due colpi per Gasp. La Roma stappa il proprio mercato di gennaio con due rinforzi nel re-parto offensivo, quello che più preoccupava il tecnico già dall'estate. Ieri sera lo sbarco in città di Robinio Vaz mentre oggi toccherà a Malen. Il diciottenne attaccante francese del Marsiglia arriva a titolo definitivo per 22 milioni più 3 di bonus e un contratto fino al 2030 a circa 1.5 milioni a stagione. Nella notte tra lunedì e martedì Massara, che era volato a Parigi, ha chiuso l'affare con 1'OM (che manterrà il 10% sulla rivendita) convincendo anche il ragazzo che aveva su di sé gli occhi di diversi club europei. Ieri sera poco dopo le 19 lo sbarco del calciatore insieme al ds giallorosso all'aeroporto di Ciampino. Il club, con l'avallo di Gasperini, ha deciso di fare un investimento importante su un giovane futuribile che rappresenta il primo tassello anche per la costruzione dell'attacco per la prossima stagione. Nella giornata di oggi sono fissate le visite mediche e la firma sul contratto prima dell'annuncio ufficiale. Ore calde anche per l'olandese Malen. Ieri ama ha chiuso l'operazione con l'Aston Villa sulla base di un prestito onero-so da 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 25, che si trasformerà in obbligo in caso di qualificazione dei giallorossi alle coppe europee. Un affare che si chiuderà, quindi, con buona probabilità con l'acquisto definitivo a giugno, soprattutto se la squadra di Gasperini manterrà questo ritmo in campionato. La svolta definitiva è arrivata nelle prime ore di ieri dopo che Raspadori ha accettato l'offerta dell'Atalanta, declinando definitivamente la proposta giallorossa. Massara era al lavoro da giorni con il club inglese (col quale è aperto anche il discorso per l'interruzione del prestito di Bailey), anticipando anche il possibile inserimento dell'Atletico che ha appena incassato i soldi di Raspadori, ma nelle ultime ore ha convinto anche il calciatore a sposare il progetto. In giornata è atteso il via libera per viaggiare verso la Capitale dopo lo scambio di documenti. Il tecnico, dopo l'attesa dei primi giorni di gennaio, ha approvato entrambi gli arrivi con soddisfazione ed è pronto a lanciarli già nelle prossime gare. Da monitorare ancora con attenzione, invece, la situazione legata a Zirkzee. Il Manchester United ha scelto Carrick per la panchina e non è affatto escluso che nei prossimi giorni possa riaprire il mercato. La Roma, di fatto, avrebbe già virtualmente chiuso l'operazione sia col club che con l'attaccante ex Bologna, entusiasta del trasferimento nella Capitale. Attenzione massima, quindi, da qui in avanti, con la Roma che ovviamente qualora portasse a termine un terzo acquisto in attacco sarebbe costretta a dire addio a Ferguson, che al momento preferirebbe restare. Momentaneamente in stand-by la situazione legata a Dragusin col Tottenham che non ha ancora aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto e il Lipsia che resta alla finestra. Interesse sempre vivo per Fortini ma al momento la trattativa non avanza e il calciatore preferirebbe rimanere in viola. Capitolo uscite: Baldanzi verso il Genoa in prestito secco fino a fine stagione con la Fiorentina che negli ultimi giorni aveva mollato la pista. Tsimikas resta sul piede di partenza.