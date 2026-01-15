Un po' Thuram, un po' Osimhen: ma è Robinio per la stella del Real

Vaz, classe 2007 e 19 anni il prossimo 17 febbraio, è giovane solo sul documento di identità. [...] E' già stato incoronato: è il nuovo Osimhen. [...] Questo pensano di lui in Francia, dove per la verità lo hanno anche identificato come il nuovo Marcus Thuram.

A dire la verità è stato il papà - operaio e appassionato di calcio - ad anticipare tutti.

Appena nato lo ha chiamato Robinio perché stravedeva per Robinho, il brasiliano all'epoca talento del Real Madrid e della Seleçao. [...]

Con la maglia dell'OM in questa stagione: 4 gol e 2 assist in 14 presenze. Solo Yamal tra i 2007 ha realizzato più reti nei principali cinque campionati europei, ma il francesino ha avuto a disposizione meno minuti (373). Le due reti all'Angers sono entrate nella storia del club: da 78 anni è il più giovane ad aver firmato una doppietta. [...]

Vaz è esplosivo e potente. Ha forza e si vede quando va al tiro. «Un orgoglio essere qui, sono contento del calcio offensivo di Gasperini - ha detto nella prima intervista al canale ufficiale -. Per un attaccante è il massimo giocare in una squadra che cerca sempre il gol. Penso che i miei grandi punti di forza siano la velocità, il gioco aereo e la finalizzazione». [...]

(corsera)