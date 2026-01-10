Clicky

Tutti insieme

10/01/2026 alle 09:08.
roma-fiorentina-curva-sud-bandiere-5

IL ROMANISTA (T. CAGNUCCI) - “Una presenza che vale più di uno Scudetto”. Non stiamo a livello di Como ’86 quando il Commando (augURi!) scrisse questo dopo l’incredibile sconfitta di Lecce, ma da ieri possiamo dire che quella della proprietà per Gasperini è una presenza che vale più dei 36 punti in classifica” (fatti dopo la vittoria sul Como e sul Lecce). L’allenatore pratico, che porta a casa il pane quotidiano e che colleziona successi col lavoro, il sudore e il legno, più del risultato, più del far di conto, più del materiale considera l’anima, e quale orizzonte guardare, l’essenziale. [...] Gasperini ha bisogno di mettere le mani in pasta, guarda le cose e soprattutto i problemi dritto negli occhi, non demanda, né procrastina: c’è da fare la Roma e se fino al suo arrivo il mantra di Ranieri era che “Roma non si è fatta in un solo giorno” adesso per Gasperini la dobbiamo costruire. La sta costruendo. [...] In attesa di rinforzi (a parte gli acquisti, c’abbiamo un’intera squadra fuori) oggi c’è da fare la cosa che è la premessa e l’approdo di tutto: vincere. [...] Un’ultima cosa, ma molto romanista: Edoardo Bove pare prossimo ad andare a giocare al Watford in Inghilterra. La sensazione di aver perso qualcosa di grande è minore solo alla gioia nel pensarlo un’altra volte a correre in campo. Dispiace che sia stato ricordato quasi più come un ex Viola rispetto a quello che è: non un ex della Roma, ma un romanista. Un’assenza che pesa più di uno Scudetto.

(ilromanista.eu)

VAI ALL'ARTICOLO INTEGRALE