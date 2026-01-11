Turbo Roma: Gasp da Champions

L'immagine che rende meglio quello che è successo ieri all'Olimpico è il bacio che Gian Piero Gasperini rifila a Wesley dopo il gol dell'1-0 di Koné La Roma vince anche contro il Sassuolo, interrompendo quella curiosa serie di una vinta e una persa che andava avanti da sei giornate. I giallorossi vanno a dormire al secondo posto col Milan, che però ha due partite in meno.

Un successo arrivato tra mille difficoltà, una vittoria che esalta Matias Soulé - gol e assist - e che mostra che questa squadra ha anche carattere. [...] Alla fine le scelte del tecnico giallorosso si sono dimostrate giuste. Compresa quella di inserire Wesley nella ripresa per Tsimikas. È lui a recuperare il pallone da cui parte l'1-0, quello con cross di Soulé e testa di Koné che segna per la seconda partita consecutiva all'Olimpico. [...]

Nel primo tempo la Roma fa molto meno del previsto, troppe imprecisioni, poca struttura e la squalifica di Cristante che pesa come un piombo. [...] La gara ha tutta l'aria di essere la classica partitaccia, quella difficile da sbloccare, quella che magari non si sblocca e che finisce con quel pareggio che la Roma non registra da 26 incontri. [...] Alla fine, con i ritmi del Sassuolo che nella ripresa scendono e i giallorossi che ne approfittano in un crescendo continuo, alla conclusione numero 19 dell'incontro la Roma la sblocca.

Quella che, nonostante assenze, squalifiche e cambiamenti, resta una certezza è la difesa: quello di ieri è stato il nono clean sheet in questa Serie A, 12 reti subite, solo il Bayern (11) ha fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei.

In entrambe le azioni dei gol, ma anche in tutto il resto della partita, a fare la differenza è Mati Soulé, schierato come dicevamo dietro le punte. L'argentino ha corsa, posizione e numeri, è probabilmente l'uomo che in questo momento è maggiormente in grado di fare la differenza tecnicamente nella Roma. [...] L'immagine di Ferguson indolenzito stride in particolare con quella di Paulo Dybala, anni 32, che nonostante un pestone all'inizio del secondo tempo non molla mai. La voglia di giocare e aiutare è evidente, regala anche colpi da circoletto rosso come il tacco per Pisilli, e al 91' è ancora in area a cercare di trovare spazi per tirare. Al netto di qualche errore resta un esempio. [...]

(gasport)